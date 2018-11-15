Путин отреагировал на критику Запада по выборам в ДНР

Путин ответил Западу на критику выборов в ДНР и ЛНР

В четверг, 15 ноября, президент РФ Владимир Путин провёл пресс-конференцию по итогам визита в Сингапур , где он принял участие в форуме Россия — АСЕАН, Восточноазиатском саммите, а также встретился с лидерами других стран. Глава государства ответил на критику выборов в ДНР и ЛНР, призвав западные страны для начала выступить с осуждением убийств, которые происходят в Донбассе. Также Путин рассказал о подготовке его переговоров с президентом США Дональдом Трампом , которые состоятся в Аргентине . Путин намерен обсудить с главой Белого дома СНВ-III и ДРСМД. Кроме того, российский лидер указал, что Москве и Токио предстоит большая работа по урегулированию территориального спора.

Президент России Владимир Путин завершил визит в Сингапур, где он выступил на саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принял участие в Восточноазиатском саммите, а также провёл ряд двусторонних встреч. По итогам поездки российский лидер ответил на вопросы журналистов.

Он рассказал, что успел коротко поговорить с представителями многих стран, в том числе с вице-президентом США Майком Пенсом . Общение продолжалось около двух минут. К ним также присоединился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

«Встреч было много, практически со всеми партнёрами: с премьер-министром Японии и с председателем госсовета КНР сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи, сейчас только ещё «на ногах» поговорил с вице-президентом США. В общем, практически со всеми участниками», — заявил Путин.

Президент отметил, что его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом должна состояться на саммите G20 в Аргентине, который пройдёт 30 ноября — 1 декабря.

«Договорились встретиться в Буэнос-Айресе. Если получится, то мы со своей стороны готовы», — подчеркнул Путин.

На повестке переговоров, как отметил российский лидер, одной из главных тем станет проблема стратегической стабильности, в частности соглашение СНВ-III и ДРСМД.

«Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнёры», — заявил Путин.

Выборы в ЛНР и ДНР

Российский лидер ответил на вопрос о ситуации в Донбассе и прокомментировал критику со стороны некоторых стран в связи с прошедшими в ДНР и ЛНР выборами.

«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов… Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чём всё дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что прошедшие в Донбассе выборы нелегитимны. Также голосование осудили в Евросоюзе и США. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в непризнанных республиках не идут вразрез с минскими договорённостями.

Также Путин раскритиковал позицию Киева, который саботирует договорённости и не желает способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«До сих пор сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит, даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования», — заявил президент РФ.

Он указал, что «все ждут какого-то исполнения минских договорённостей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать».

Экономика России

В ходе пресс-конференции президент РФ отметил, что ограничительные меры не смогут прервать сотрудничество России с зарубежными партнёрами.

«Это (санкции. — RT) не может остановить развития, это исключено, это невозможно — ни технологического развития, ни экономического, поэтому сотрудничество будет продолжаться», — заявил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, около 25% торгового оборота РФ приходится на страны Азии. В 2017 году рост составил 27% — около $200 млрд

По словам президента, внешние факторы не могут повлиять ни на развитие, ни на авторитет экономики России, который прежде всего основан на результатах, которые она демонстрирует, на росте ВВП, на макроэкономических показателях, низком уровне инфляции. Важен также низкий уровень внешнего долга и отсутствие дефицита бюджета.

Путин полагает, что если Россия не примет участие в форуме в Давосе, на экономике это никак не отразится. Однако, как отметил глава государства, бизнес самостоятельно примет решение, ехать ли на Всемирный экономический форум или нет.

«Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право — бизнесмен, представитель компании. У нас люди свободные, они вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут», — заявил президент в РФ в ответ на вопрос об участии в форуме российских бизнесменов.

Отношения с Японией

В Сингапуре президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой кабинета министров Японии Синдзо Абэ . По итогам российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать с Токио над решением спорных вопросов на основе декларации 1956 года, речь в которой идёт о статусе двух южных островов Курильской гряды.

«Мы возобновили диалог с нашими японским партнёрами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнёры… Мы считаем, что всё, что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закреплённых в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать», — пояснил Путин.

Таким образом, двум станам предстоит «дополнительная серьёзная проработка» договорённостей.

Как уточнил глава государства, в договорённостях 1956 года не указано, на каком основании СССР был готов передать два острова Японии после подписания мирного договора, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся.

Отметим, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении посетить Россию в начале 2019 года, а также выразил уверенность, что Москве и Токио удастся урегулировать территориальный спор и заключить мирный договор.

Сирия и мигранты

Также президент России выразил мнение, что Брюсселю необходимо пересмотреть свой взгляд на события в Сирии и задуматься о послевоенном восстановлении страны.

«Если мировое сообщество, прежде всего Европа, не хочет нового наплыва мигрантов, она должна подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу, вне зависимости от политических пристрастий, помогая политическому процессу, это само собой разумеется», — заключил Путин.

Он подчеркнул, что Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в САР.