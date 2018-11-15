Карасин обсудит в Брюсселе отношения ЕС и ЕАЭС

Карасин сообщил, что обсудит в Брюсселе отношения Евросоюза и ЕАЭС

"Хотим обсудить будущее наших отношений, возможности так называемой интеграции интеграций. У нас есть Евразийский экономический союз, здесь ЕС, они созданы для того, чтобы взаимодействовать", — сказал Карасин журналистам в четверг до начала консультаций.

"Помимо этого есть и текущие политические вопросы, связанные с ситуацией на постсоветском пространстве, — добавил высокопоставленный дипломат. — Это касается и Южного Кавказа, и Украины, и Молдавии, и Центральной Азии".

Встреча проходит за закрытыми дверями. Заявлений для прессы по ее итогам не предусмотрено.