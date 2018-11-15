Ещё
Карасин обсудит в Брюсселе отношения ЕС и ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карасин сообщил, что обсудит в Брюсселе отношения Евросоюза и ЕАЭС 

ТАСС 5 часов назад
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что намерен обсудить с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид развитие сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЕС.
"Хотим обсудить будущее наших отношений, возможности так называемой интеграции интеграций. У нас есть Евразийский экономический союз, здесь ЕС, они созданы для того, чтобы взаимодействовать", — сказал Карасин журналистам в четверг до начала консультаций.
"Помимо этого есть и текущие политические вопросы, связанные с ситуацией на постсоветском пространстве, — добавил высокопоставленный дипломат. — Это касается и Южного Кавказа, и Украины, и Молдавии, и Центральной Азии".
Встреча проходит за закрытыми дверями. Заявлений для прессы по ее итогам не предусмотрено.
ТАСС: последние новости
ЕС считает нелегитимным проведение выборов в ЛНР и ДНР ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального в связи с его задержаниями в России Захарова: посла Нигерии вызовут в МИД РФ, если ситуация с журналистами RT не разрешится
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 перестали считать истребителем121
Россия может закрыть Азовское море для Украины367
Старушке-жене Солнцева грозит тюрьма
На что будет способен новейший Ил-276197
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение