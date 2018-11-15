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Разговор не окончен: Путин и Пенс проведут встречу
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Разговор не окончен: Путин и Пенс проведут полноформатную встречу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и США намерены провести встречу на высшем уровне на «полях» саммита G20 в Буэнос-Айресе — об этом сообщил российский лидер Владимир Путин после беседы с американским вице-президентом Майклом Пенсом. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтверждал, что намерен встретиться с Путиным на саммите в Аргентине, и заявил, что ждет продуктивных дискуссий.
Россия и США готовят двустороннюю встречу на высшем уровне на «полях» саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет 30 ноября — 1 декабря, сообщил российский лидер Владимир Путин после беседы с американским вице-президентом Майклом Пенсом на саммите АСЕАН в Сингапуре. Известно также, что Путин и Пенс договорились провести полноформатную встречу в Сингапуре, передает «Коммерсант».
«Сейчас вице-президент (США) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить», — пояснил президент России.
Путин добавил, что на рабочем ланче в Париже 11 ноября с главой Белого дома Дональдом Трампом была проведена общая достаточно интенсивная дискуссия, передает РИА «Новости».
«Нам с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой общей дискуссии, содержательно говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы затронули примерно то же самое», — отметил Путин.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Дональд Трамп посетит саммит G20 в Аргентине.
«Он едет. Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами», — сказал чиновник на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам заседания министров финансов стран G20.
Трамп и сам подтверждал, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20.
По словам главы Белого дома, у него «очень хорошие отношения» с президентом России. Американский лидер также подчеркнул, что иметь хорошие отношения с Россией — это отлично.
Путин, в свою очередь, рассказал о том, что встреча с Трампом может состояться позднее саммита G20. Об этом президент заявил в ходе мероприятий в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
«В любом случае, мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать графика работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет «на полях» «двадцатки», либо позднее», — сказал российский лидер.
«В любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны. По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем. Она [встреча], возможно, будет на полях «двадцатки» или позднее», — подчеркнул президент РФ.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, урегулирование в Сирии, санкции, Китай и вопросы по КНДР, а также цены на нефть.
Путин, в частности, обратил внимание на то, что США существенно нарастили добычу нефти в последние годы, что сказывается на внутреннем потреблении. Стоит отметить, что в Белом доме подчеркнули: обсуждение было «очень хорошим».
Касательно будущей встречи — министр иностранных дел России
Сергей Лавров подчеркивал, что президенты России США имеют много тем для обсуждения.
«Вопросов на повестке дня много, и президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым», — сказал дипломат.
Ранее финские СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Трампа в Финляндии на арктическом саммите весной следующего года. Кроме того, обсуждается еще одна дата — 14 февраля.
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает ФАН.
После встречи политики сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов. Российский лидер указал, что успешные и полезные переговоры с его американским коллегой прошли в откровенной и деловой атмосфере. Глава Белого дома также назвал саммит очень результативным.
Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.
Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».
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