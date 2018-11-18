Польше выдвинули серьезное обвинение

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, по словам которого Россия может начать наступление на Украину после запуска «Северного потока — 2».
По мнению сенатора, подобные выпады представляют собой «попытку ввести в заблуждение мировое сообщество, оклеветать Россию любой ценой и дискредитировать её политику».
«Всё это из области фантастики, причём злонамеренной. Они, думаю, прекрасно понимают, что никакого «наступления» на Украину Россия в принципе никогда не планировала и планировать не будет однозначно. А делается это лишь с одной целью — сорвать строительство «Северного потока — 2». Там все методы уже использованы: попытка шантажа, давление, заявления Украины. Сейчас поляки подключились к этой ситуации», — сказал он.
Джабаров также предположил, что выступление польского премьер-министра связано с попыткой Польши продвигать американские интересы в Европе.
«Понятно, что им команда поступила из Вашингтона нагнетать такую русофобскую истерию», — подытожил парламентарий.
Ранее в Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2».