Польше выдвинули серьезное обвинение

В Совфеде назвали фантастикой заявление Польши об угрозе войны от запуска «Северного потока — 2»

По мнению сенатора, подобные выпады представляют собой «попытку ввести в заблуждение мировое сообщество, оклеветать Россию любой ценой и дискредитировать её политику».

«Всё это из области фантастики, причём злонамеренной. Они, думаю, прекрасно понимают, что никакого «наступления» на Украину Россия в принципе никогда не планировала и планировать не будет однозначно. А делается это лишь с одной целью — сорвать строительство «Северного потока — 2». Там все методы уже использованы: попытка шантажа, давление, заявления Украины. Сейчас поляки подключились к этой ситуации», — сказал он.

Джабаров также предположил, что выступление польского премьер-министра связано с попыткой Польши продвигать американские интересы в Европе.

«Понятно, что им команда поступила из Вашингтона нагнетать такую русофобскую истерию», — подытожил парламентарий.

Ранее в Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2».