Москва продолжит оказывать помощь Бутиной

Москва продолжит оказывать помощь задержанной в США Бутиной, заявили в МИД

"Мы, конечно, будем следить за развитием ситуации. Тем не менее, наша соотечественница по-прежнему находится в неволе… Будем и впредь оказывать Марии Бутиной всю возможную помощь и требуем от властей США прекратить ее необоснованное уголовное преследование, освободить гражданку Российской Федерации", — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва продолжает работу по освобождению и возвращению Бутиной в Россию. Она отметила, что целенаправленные усилия посольства США в Вашингтоне повлияли на условия содержания россиянки в тюрьме, которая теперь может посещать реабилитационные занятия, встречаться с посетителями и звонить родственникам.

Ранее российские дипломаты поздравили задержанную в США Бутину с днем рождения.