Ещё
Москва продолжит оказывать помощь Бутиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва продолжит оказывать помощь задержанной в США Бутиной, заявили в МИД 

РИА Новости 15 ноября 2018
Фото: ар
Москва продолжит следить за развитием ситуации с задержанной в США Марией Бутиной и оказывать ей всю возможную помощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, конечно, будем следить за развитием ситуации. Тем не менее, наша соотечественница по-прежнему находится в неволе… Будем и впредь оказывать Марии Бутиной всю возможную помощь и требуем от властей США прекратить ее необоснованное уголовное преследование, освободить гражданку Российской Федерации", — сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва продолжает работу по освобождению и возвращению Бутиной в Россию. Она отметила, что целенаправленные усилия посольства США в Вашингтоне повлияли на условия содержания россиянки в тюрьме, которая теперь может посещать реабилитационные занятия, встречаться с посетителями и звонить родственникам.
Ранее российские дипломаты поздравили задержанную в США Бутину с днем рождения.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Последние новости
Раймонд Паулс сообщил, что его семья покинула Латвию Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест на русский менталитет47
Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с РФ31
Киев «жестко ответит» РФ из-за Азовского моря111
США хотят спасти Украину от «Северного потока-2»12
Путин внезапно появился в аптеке484
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение