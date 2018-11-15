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Володин объяснил цены в столовой Госдумы
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Володин объяснил цены в столовой Госдумы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столовая Госдумы перестала получать дотации из бюджета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ценах в заведении.
«Коллеги, мы не дотируем столовую. Она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, поэтому, наверное, надо с этого начинать», — передает слова Володина РИА «Новости».
Он отметил, что раньше столовая получала дотации из бюджета. Но если бы это было сейчас, Госдума, считает Володин, от них бы отказалась. «Они не нужны», — сказал он.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал в Сети фотографию меню из столовой парламента, чтобы развеять миф о «копеечных» блюдах.
В управлении делами президента сообщали, что стоимость блюд в думской столовой снизилась после перехода на закупки у отечественных производителей.
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