Володин объяснил цены в столовой Госдумы

Столовая Госдумы перестала получать дотации из бюджета, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин , говоря о ценах в заведении.

«Коллеги, мы не дотируем столовую. Она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, поэтому, наверное, надо с этого начинать», — передает слова Володина РИА «Новости».

Он отметил, что раньше столовая получала дотации из бюджета. Но если бы это было сейчас, Госдума, считает Володин, от них бы отказалась. «Они не нужны», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал в Сети фотографию меню из столовой парламента, чтобы развеять миф о «копеечных» блюдах.

В управлении делами президента сообщали, что стоимость блюд в думской столовой снизилась после перехода на закупки у отечественных производителей.