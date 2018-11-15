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Названа вероятная дата пресс-конференции Путина
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Названа вероятная дата пресс-конференции Путина 

Рамблер + ещё 7 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин может дать ежегодную пресс-конференцию 20 декабря, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По словам двух собеседников издания, близких к администрации президента, в настоящее время Кремль «ориентируется» на то, что пресс-конференция состоится именно 20 декабря. О том же РБК сообщил источник на российском телерынке.
«Сообщим своевременно», — ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.
В 2017 году пресс-конференция президента России состоялась 14 декабря. В ходе нее Путин среди прочего сообщил, что пойдет на президентские выборы 2018-го самовыдвиженцем, пообещал не выходить из договоров СНВ-III и РСМД, высказал мнение о том, что пенсионный возраст для мужчин и для женщин следует повышать на одинаковое количество лет, а также о том, что допинговый скандал был раздут «в преддверии внутриполитического российского календаря».
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