Названа вероятная дата пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин может дать ежегодную пресс-конференцию 20 декабря, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По словам двух собеседников издания, близких к администрации президента , в настоящее время Кремль «ориентируется» на то, что пресс-конференция состоится именно 20 декабря. О том же РБК сообщил источник на российском телерынке.

«Сообщим своевременно», — ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В 2017 году пресс-конференция президента России состоялась 14 декабря. В ходе нее Путин среди прочего сообщил, что пойдет на президентские выборы 2018-го самовыдвиженцем, пообещал не выходить из договоров СНВ-III и РСМД, высказал мнение о том, что пенсионный возраст для мужчин и для женщин следует повышать на одинаковое количество лет, а также о том, что допинговый скандал был раздут «в преддверии внутриполитического российского календаря».