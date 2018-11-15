В МИД назвали источник налаживания контакта с ЕС

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МИД: России и ЕС нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
России и Евросоюзу нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?".
"Чем дольше будет продолжаться стагнация в наших отношениях, тем сложнее нам будет вернуться на путь сотрудничества. Для того, чтобы идти вперед, а не откатываться назад, России и Европейскому союзу требуется жизнеспособная стратегия сотрудничества, которая учитывала бы нашу ответственность за будущее нашего общего европейского дома", — сказал Грушко.
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