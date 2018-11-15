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Путин и Моди пообщались в Сингапуре
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Путин и Моди пообщались на полях саммита в Сингапуре 

РИА Новости 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались "на ногах" перед началом Восточно-азиатского саммита (ВАС) в Сингапуре.
Перед началом пленарного заседания саммита лидеры посещали выставку, где и прошло общение Путина и Моди. Кадры прохода по выставке транслировались в пресс-центре.
Сначала Путин и Моди общались через переводчика, затем к ним присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров, которого подозвал премьер Индии. Накануне лидеры двух стран также пообщались "на ногах" в Сингапуре в ходе торжественного приема.
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