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Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться
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Лаврова попросили подвинуться 

Lenta.ru 1 час назад
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова попросили подвинуться и освободить место для того, чтобы российский лидер Владимир Путин и его сингапурская коллега Халима Якуб могли пожать руки. Видеозапись опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» в своем Twitter.
«Страна маленькая, места мало», — прокомментировал автор публикации.
Ранее сообщалось, что Путина в Сингапуре заставили пройти через рамку металлоискателя. В результате проверки он «зазвенел», но досматривать главу российского государства и просить его вынуть из карманов все металлические предметы никто не стал.
Как отмечалось, обычно лидеры проходят через отдельный проход, а дополнительных процедур контроля для них не предусмотрено.
Президент России прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита Путин уже принял участие в нескольких двусторонних встречах, также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.
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