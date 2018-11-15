Лаврова в Сингапуре попросили подвинуться

Лаврова попросили подвинуться

«Страна маленькая, места мало», — прокомментировал автор публикации.

Ранее сообщалось, что Путина в Сингапуре заставили пройти через рамку металлоискателя. В результате проверки он «зазвенел», но досматривать главу российского государства и просить его вынуть из карманов все металлические предметы никто не стал.

Как отмечалось, обычно лидеры проходят через отдельный проход, а дополнительных процедур контроля для них не предусмотрено.

Президент России прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита Путин уже принял участие в нескольких двусторонних встречах, также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.