Ещё
Россиян удивили цены в столовой Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян удивили цены в столовой Госдумы 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российских пользователей твиттера не впечатлило меню в столовой Госдумы, но удивили цены.
Два дня назад депутат-единоросс Александр Хинштейн отреагировал на своей странице в соцсети на публикацию, автор которой заявлял, что депутаты могут поесть в столовой Госдумы за 60 рублей.
«Бред какой-то», — написал Хинштейн и пообещал вскоре опубликовать снимок думского меню.
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
Так он и поступил, разместив и фото меню на 14 ноября, и фото того, что заказал сам. Вчера Хинштейн обедал красной фасолью с кинзой, жареной капустой, вареной курицей и напитком из шиповника.
«Неплохо, но взрывоопасно», — пошутил один из комментаторов.
Другой обратил внимание на присутствующие на тарелке, но не упомянутые депутатом «огурчики», и поинтересовался, не «комплимент ли это от шеф-повара».
По словам Хинштейна, обед стоил ему 253 рубля. Из опубликованного им меню с ценами следует, что порция фасоли стоит 50 рублей, капусты — 39, курицы — 139, а стакан напитка — 25.
«Вот потому они и верят, что можно месяц питаться на 3,5 тысячи!» — предположил один из пользователей, получив шесть десятков лайков.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»531
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы687
Германия потребовала закрыть украинский «Миротворец»211
Полиция оцепила посольство РФ в Берлине43
Петербуржец лег спать в ботинках и был убит7
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Криминал
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
03:16
«Керченский стрелок» оказался никому не нужен
Происшествия
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
00:31
Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
Политика
02:56
Крабоеда-«цапка» призвали освободить
Происшествия
03:05
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
Политика Общество
03:52
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
Происшествия Погода
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение