Россиян удивили цены в столовой Госдумы

Российских пользователей твиттера не впечатлило меню в столовой Госдумы , но удивили цены.

Два дня назад депутат-единоросс Александр Хинштейн отреагировал на своей странице в соцсети на публикацию, автор которой заявлял, что депутаты могут поесть в столовой Госдумы за 60 рублей.

«Бред какой-то», — написал Хинштейн и пообещал вскоре опубликовать снимок думского меню.

Так он и поступил, разместив и фото меню на 14 ноября, и фото того, что заказал сам. Вчера Хинштейн обедал красной фасолью с кинзой, жареной капустой, вареной курицей и напитком из шиповника.

«Неплохо, но взрывоопасно», — пошутил один из комментаторов.

Другой обратил внимание на присутствующие на тарелке, но не упомянутые депутатом «огурчики», и поинтересовался, не «комплимент ли это от шеф-повара».

По словам Хинштейна, обед стоил ему 253 рубля. Из опубликованного им меню с ценами следует, что порция фасоли стоит 50 рублей, капусты — 39, курицы — 139, а стакан напитка — 25.