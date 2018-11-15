Судьба договора по Brexit зависит от Лондона, заявил Чижов

Согласование Евросоюзом и Лондоном проекта договора по Brexit — это еще не конец истории, "выдыхать" рано, главная интрига теперь на британской стороне, которой предстоит пройти по тонкой грани, что может оказаться непросто, заявил в четверг российским журналистам в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов

Ранее британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил в Twitter об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

"Я читал сообщения, как сыпется британский кабинет, уже трое точно, в том числе уже второй министр по делам "брекзита". Естественно, это тонкая грань, по которой надо пройти, не свалившись ни в одну, ни в другую сторону, что непросто будет. Это не конец истории, это просто переход к процессу в следующей фазе", — сказал Чижов, комментируя достижение договоренностей по проекту соглашения о Brexit.

"Как вы знаете, в воскресенье, 25 ноября, объявлено внеочередное заседание Евросовета , посмотрим, что там будет. Но я думаю, что выдыхать рано, особенно тем, кто проживает на Британских островах. Я думаю, что сейчас, не скажу, что мяч на стороне, но главные интриги будут, конечно, на британской стороне, потому что большинство у нынешнего кабинета и без того очень слабое, а сейчас вполне вероятно, что от него останутся одни воспоминания", — заявил российский постпред.