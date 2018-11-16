Посол рассказал о ренессансе в отношених России и КНДР 

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что политические отношения Москвы и Пхеньяна переживают ренессанс, передает РИА "Новости".
"Политические отношения у нас сейчас находятся на высоком уровне. У нас поддерживаются контакты на уровне руководителей государств. Можно сказать, политические отношения у нас переживают ренессанс после определенного застоя, который мы видели в прошлом, позапрошлом году", — сказал Мацегора.
Мацегора напомнил, что ранее в КНДР побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили вопрос смягчения санкций в отношении КНДР.