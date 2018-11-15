Кадыров признался в братской любви к пистолету

Администрация Инстаграм восстановила заблокированную в декабре 2017 года страницу главы Чечни Рамзана Кадырова . Свой первый в 2018 году пост в Инстаграме Кадыров посвятил пистолету.

«Двадцать второго декабря 2017 года у меня были готовы запись и фото с размышлениями о пистолете. Но закинуть их в Инстраграм не успел. Страницу по неизвестным причинам заблокировали. Накануне вечером мой аккаунт был открыт для дальнейшего пользования. Я продолжил его ведение с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад», — сообщил глава Чечни.

В своей публикации в Инстаграм Кадыров назвал пистолет «другом и братом».

«Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых «слов» сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — признался он.

Рамзан Кадыров привел несколько изречений, посвященных владению оружием. «Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести», «Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть», «Если вынул пистолет — не мешай ему, он лучше знает свою работу», «Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия — музей…».

«Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих братьев. Своих боевых товарищей. И тогда приходит покой. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. Пистолет, брат мой…», — такими словами завершается пост.