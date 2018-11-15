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Кадыров признался в братской любви к пистолету
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Кадыров признался в братской любви к пистолету 

Ридус + ещё 3 5 часов назад
Администрация Инстаграм восстановила заблокированную в декабре 2017 года страницу главы Чечни Рамзана Кадырова. Свой первый в 2018 году пост в Инстаграме Кадыров посвятил пистолету.
«Двадцать второго декабря 2017 года у меня были готовы запись и фото с размышлениями о пистолете. Но закинуть их в Инстраграм не успел. Страницу по неизвестным причинам заблокировали. Накануне вечером мой аккаунт был открыт для дальнейшего пользования. Я продолжил его ведение с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад», — сообщил глава Чечни.
В своей публикации в Инстаграм Кадыров назвал пистолет «другом и братом».
«Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых «слов» сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — признался он.
Рамзан Кадыров привел несколько изречений, посвященных владению оружием. «Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести», «Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть», «Если вынул пистолет — не мешай ему, он лучше знает свою работу», «Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия — музей…».
«Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих братьев. Своих боевых товарищей. И тогда приходит покой. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. Пистолет, брат мой…», — такими словами завершается пост.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как по указанию Рамзана Кадыров в Чечне перевоспитали наглого чеченца из села Автуры Шалинского района Турпала Хасиева, бросившего банку в пассажиров московского автобуса. Также глава Республики предложил свою помощь в деле перевоспитания футболистов-хулиганов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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