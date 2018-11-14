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СМИ прояснили ситуацию с «досмотром» Путина в Сингапуре
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СМИ прояснили ситуацию с «досмотром» Путина в Сингапуре 

Рамблер + ещё 32 17 часов назад
Президента России Владимира Путина не заставляли проходить сквозь рамки металлоискателя в Сингапуре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Сегодняшний номер «Коммерсанта» вышел со статьей на первой полосе, в которой было сказано, что Путина, пытавшегося пройти мимо металлоискателя, вынудили пройти сквозь него. Более того, издание сообщило, что в этот момент устройство зазвенело, а что произошло далее, не уточнило.
«Это же Путин! Кто же его досмотрит?!» — заявил корреспонденту «КП», освещающему визит российского лидера прямо из Сингапура, главный секьюрити саммита Россия — АСЕАН.
По его словам, то, что кажется металлоискателем на входе в торгово-выставочный центр Suntec, на самом деле является простым турникетом.
О том же сегодня сообщили журналист РИА Новости, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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