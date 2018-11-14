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Путина проверили на металлоискателе
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Путина проверили на металлоискателе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин по настоянию сингапурских служб безопасности прошел через рамку металлоискателя в рамках саммита Россия — АСЕАН. Об этом в среду, 14 ноября, пишет в своем репортаже специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
По его словам, российский лидер утром прибыл в торгово-выставочный центр Suntec, где проходили мероприятия саммита, и хотел пройти мимо рамки металлоискателя. Однако служба безопасности «аккуратно перенаправила» президента и попросила его пройти через рамку.
В результате, передает корреспондент «Коммерсанта», Путин «зазвенел», но досматривать главу государства и просить его вынуть из карманов все металлические предметы никто не стал.
Как отмечает Колесников, обычно на подобные мероприятия прибывающих глав государств и министров пропускают через отдельный проход, не заставляя их проходить дополнительные процедуры контроля.
Президент России прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита Путин уже принял участие в нескольких двусторонних встречах, также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.
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