Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео

«Чем не сцена из болливудского фильма», — заметили журналисты.

Российский лидер, садясь за стол, заметил появившегося рядом Моди и, улыбаясь, сразу же подошел к нему. Политики поприветствовали друг друга и обнялись, после чего немного пообщались, во время чего Путин поглаживал индийского премьера по плечу.

Трехдневный визит президента России в Сингапур завершится 15 ноября. В его рамках Путин уже принял участие в нескольких двусторонних контактах, также в повестку главы государства включены саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.