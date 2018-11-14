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Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
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Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретили друг друга на приеме для участников международных саммитов, проходящих в Сингапуре, передает РИА Новости. Видео их короткой встречи опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
«Чем не сцена из болливудского фильма», — заметили журналисты.
Российский лидер, садясь за стол, заметил появившегося рядом Моди и, улыбаясь, сразу же подошел к нему. Политики поприветствовали друг друга и обнялись, после чего немного пообщались, во время чего Путин поглаживал индийского премьера по плечу.
Трехдневный визит президента России в Сингапур завершится 15 ноября. В его рамках Путин уже принял участие в нескольких двусторонних контактах, также в повестку главы государства включены саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.
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