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Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
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Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы 

ТК «Звезда» + ещё 4 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Федерального собрания от Самары Александр Хинштейн обнародовал в социальных сетях информацию о меню столовой Государственной думы. Парламентарий разместил фото и своего обеда, который обошелся ему в 253 рубля.
Хинштейн отметил, что опубликовал фотографии, чтобы развенчать устойчивый миф о том, будто в столовой Государственной думы якобы можно пообедать за двадцать рублей. Оказалось, что цены в парламенте примерно соответствуют средним по столовым Москвы, и речи об очень дешевых блюдах не идет.
соцсети
Полное меню столовой Государственной думы состоит из пары десятков позиций и на первый взгляд не слишком отличается от меню любой столовой на предприятии. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.
Ранее вопрос питания широко осветил в СМИ другой депутат, представитель партии КПРФ в Саратовской думе Николай Бондаренко. После скандала с участием местного министра труда Натальи Соколовой, которая заявила, что пенсионеры вполне могут месяц жить на 3700 «на кефире и макарошках», депутат решил испробовать эту «диету» на себе.
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