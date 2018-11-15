Депутатов не будут лишать права голоса

Государственная Дума 15 ноября намерена рассмотреть законопроект об отмене нормы, лишающей депутата права голоса.

С предложением отказаться от нее 8 октября выступил зампредседателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов . По его словам, предварительные договоренности о таком решении были достигнуты с главами всех фракций.

Спикер палаты Вячеслав Володин также поддержал перемены. В ходе брифинга 14 ноября он отметил, что хотя норма о лишении депутатов слова присутствовала на протяжении всей работы Федерального Собрания РФ , она не просто устарела, а противоречит самой сути парламентаризма.

«Парламент — это место для дискуссий и место, где обсуждаются вопросы, — сказал председатель Госдумы. — Необходимо всесторонне создавать условия и возможности для того, чтобы обсуждения строились на профессиональной основе, но при этом у каждого депутата было защищено его право на выступление, на мнение. Это отражает не только норму Конституции, но и ее дух, и это требование федерального законодательства».

Он также сравнил действующую норму с ситуацией, которая сложилась в ПАСЕ, когда голоса, вопреки законодательству, лишена была целая национальная делегация.

«Мы стараемся организовать работу Государственной Думы таким образом, чтобы депутатам было интересно, чтобы они могли высказать свою точку зрения, чтобы они свои инициативы имели возможность продвинуть, чтобы они были приняты», — подчеркнул Вячеслав Володин.

При этом он считает, что и сами парламентарии обязаны демонстрировать высокую политическую культуру и самоорганизованность.

«Решения, которые мы принимаем, в основе своей базируются на консенсусе. Когда мы говорим о том, что депутаты сейчас активно участвуют в работе Государственной Думы, это не потому, что есть штрафы за прогулы. Мы еще никого не наказали, и никто не прогулял. Прогульщиков нет. Но самоорганизация выросла, потому что у всех есть ответственность перед своими избирателями», — полагает Вячеслав Володин.

Ранее лишение депутата права выступать на пленарных заседаниях в течение месяца регулярно использовалось в Госдуме как мера взыскания.