РФ обжаловала решение британского суда по Украине

Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у России на $3 млрд

Как заявили в пресс-службе Министерства финансов России , российская сторона ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.

Отмечается, что «четвертый довод Украины, как и остальные три основания» должны быть отклонены без проведения судебного процесса.

В связи с этим, как подчёркивается, 26 октября компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Киева.