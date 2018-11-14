Ещё
РФ обжаловала решение британского суда по Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Фото: ТАСС
Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для взятия кредита у России на $3 млрд
Как заявили в пресс-службе Министерства финансов России, российская сторона ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.
Отмечается, что «четвертый довод Украины, как и остальные три основания» должны быть отклонены без проведения судебного процесса.
В связи с этим, как подчёркивается, 26 октября компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Киева.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил заявление американского министра о позиции по «Северному потоку — 2» Минобороны Норвегии заявило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России» В Кремле объяснили, почему Путин прибыл в Сингапур с задержкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ274
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию353
«Получили по харе»: Соловьев поспорил с украинцем419
Умер Сергей Юртайкин21
Австрия приняла решение по РФ после скандала83
Видео
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
00:31
Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
Политика
03:52
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
Происшествия Погода
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
10:05
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
В мире Украина
00:31
США введут «адские санкции» против России
Политика Статьи
00:55
Семь тысяч вдов захотели вернуть в Россию
Ближний Восток В мире
01:19
Трамп провоцирует скандал между США и Францией
В мире США
02:28
Австрия приняла решение по РФ после скандала
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение