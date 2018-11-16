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В Совфеде оценили назначение министра по брекситу
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В Совфеде оценили назначение нового министра по брекситу в Великобритании 

RT на русском + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал назначение Стивена Баркли, ранее занимавшего должность замглавы британского Министерства здравоохранения, на пост министра по вопросам брексита.
«Брексит расколол британскую элиту, правящую партию, союзников и ближайших партнёров Терезы Мэй. Когда (экс-глава МИД Великобритании. — RT) Борис Джонсон уходил в отставку, главной причиной этому был именно брексит», — сказал он.
Морозов также отметил, что в настоящее время в Лондоне не могут определиться с тем, какой вариант выбрать: идти по жёсткому пути брексита или искать компромисс.
«Вокруг этого ломаются копья, происходят все отставки. Ключи от новых назначений находятся в руках у Мэй. Она окружает себя людьми, которые будут поддерживать её решения в том варианте брексита и расставания с Евросоюзом, которые избрала именно она», — заключил он.
Ранее сообщалось, что новым британским министром по вопросам брексита назначен Стивен Баркли.
15 ноября его предшественник Доминик Рааб объявил об отставке из-за несогласия с условиями соглашения с ЕС.
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