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МИД приветствует прекращение огня Израилем и Газом
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МИД России приветствует прекращение огня между Израилем и Газой 

RT на русском 59 минут назад
Фото: ТАСС
Москва позитивно оценивает сообщения о прекращении огня между Израилем и сектором Газа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
«В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 года вооружённая конфронтация между израильтянами и палестинцами», — отметили в ведомстве.
Дипломаты рассчитывают на устойчивый и долгосрочный характер перемирия.
Как подчёркивается в сообщении, это даст возможность активизировать работу по выправлению «удручающей» гуманитарной ситуации в Газе и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования.
Ранее Армия обороны Израиля сняла ограничения, введённые на юге страны из-за ракетных обстрелов.
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