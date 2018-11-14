МИД приветствует прекращение огня Израилем и Газом

МИД России приветствует прекращение огня между Израилем и Газой

Москва позитивно оценивает сообщения о прекращении огня между Израилем и сектором Газа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России

«В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 года вооружённая конфронтация между израильтянами и палестинцами», — отметили в ведомстве.

Дипломаты рассчитывают на устойчивый и долгосрочный характер перемирия.

Как подчёркивается в сообщении, это даст возможность активизировать работу по выправлению «удручающей» гуманитарной ситуации в Газе и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования.