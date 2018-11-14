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Путин начал встречу с Абэ в Сингапуре
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Путин начал встречу с Абэ в Сингапуре 

Газета.Ru 2 часа назад
Японский премьер-министр Синдзо Абэ в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил помимо экономических вопросов также обсудить проблему отсутствия мирного договора между странами, передает РИА "Новости".
"Сегодня у нас время (беседы) ограничено, но рассчитываем на дискуссию не только по двусторонним вопросам, в том числе экономики, но и по международной ситуации — в том числе, по северокорейскому вопросу. И также, в частности, хотим обсудить и вопрос мирного договора", — сказал Абэ.
В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил Абэ с переизбранием на пост лидера либерально-демократической партии и выразил надежду на продолжение диалога, сложившегося за последние годы.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен встретиться с Путиным в Сингапуре.
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