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Коновалов вступил в должность главы Хакасии
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Коновалов вступит в должность главы Хакасии 15 ноября 

РИА Новости + ещё 8 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Валентин Коновалов, победивший на выборах главы республики Хакасия — главы правительства региона, в четверг официально вступит в должность, сообщили журналистам в республиканском парламенте.
"Завтра (15 ноября — ред.) состоится вступление в должность вновь избранного главы республики — председателя правительства республики", — сказал спикер парламента Владимир Штыгашев.
В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 101 405 человек (57,57%), против — 72 498 (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.
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