Bloomberg рассказал, когда США введут «адские санкции» против России

США , вероятнее всего, не смогут принять новый пакет санкций против России до конца этого года. Агентство Bloomberg со ссылкой на членов конгресса сообщает, что парламентарии заняты более важными внутренними проблемами. Для России это хорошая новость. Угроза новых санкций была основным драйвером падения рубля и бегства инвесторов.

По информации агентства Bloomberg, конгресс США не станет принимать новые законы о санкциях в отношении России в ближайшее время.

«У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество», — сказал журналистам заместитель руководителя республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Корнина.

Член сенатского комитета по иностранным делам, демократ, Роберт Менендес подтвердил эту позицию, добавив, что Белый дом также не проявляет активности в этом вопросе.

В начале ноября в США прошли промежуточные выборы в палату представителей и сенат конгресса. В нижней палате большинство взяли демократы, в верхней — республиканцы.

Напомним, что сейчас в конгрессе лежит несколько законопроектов, которые предполагают введение новых санкций в отношении России. Это законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), который с легкой руки сенатора-республиканца Линдси Грэма называют пакетом «адских» санкций.

В нем помимо набора ограничений на инвестиции в энергетический сектор, персональных санкций, требования раскрыть размер состояния Владимира Путина , есть предложение запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских долговых бумаг.

Второй документ называется «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Он также содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, и предполагает возможность ввести санкции против «кибернетического сектора» России.

Эксперты уверены, что в конечном счете какие-то из этих инициатив будут реализованы.

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Наиболее опасные для России пакеты санкций находили поддержку и у демократов, и у республиканцев, отмечает он.

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«А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», — добавляет политолог.

При этом России не удастся избежать новых санкций до конца года. Вероятнее всего, Белый дом введет второй пакет ограничительных мер в рамках закона о нераспространении химического оружии.

Первый раунд был объявлен в августе. Поводом стало дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городке Солсбери. Как предполагается, это сделали российские агенты с помощью нервнопаралитического вещества «Новичок». Российские власти отрицают свою причастность к этому инциденту.

Недавно США включили в санкционный список по Крыму и Украине еще трех человек и девять компаний.

Также в санкционном списке оказались АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект» и министерство государственной безопасности ЛНР. Кроме того, туда попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa.

Американский минфин указывает, что курорт Mriya Resort and SPA принадлежит ООО «Гарант-СВ» (также попало под санкции), конечным владельцем которого является Сбербанк . Последний попал под секторальные санкции США 12 сентября 2014 года. Указывается, что отель является основной площадкой для проведения Ялтинского международного экономического форума, «главной российской платформой для демострации инвестиционных возможностей Крыма». Сбербанк инвестировал около $300 млн в этот курорт.

Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся в ответ «на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России».

При этом в документе подчеркивалось, что «санкции служат ясным напоминанием, что попытки нормализировать ситуацию с инвестициями, а также экономические отношения с теми, кто осуществляет операционную деятельность в Крыму, не поддерживаются», а те, кто будут эти попытки предпринимать, рискуют оказаться под санкциями США и ЕС

Сенатор РФ Олег Морозов также выразил мнение, что без реакции такие действия оставлять нельзя.

«Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер», — сказал он РИА «Новости».

Морозов считает, что «санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести». Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию.