Коммунисты высказались о резиновом Ленине

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В КПРФ прокомментировали идею заменить тело Ленина в Мавзолее копией 

РИА Новости 2 часа назад
Идеи похоронить вождя революции Владимира Ленина и заменить его тело на точную восковую или резино-полимерную копию являются "бредовые" и "провокационные", автору подобной инициативы должно стать стыдно, считает руководство КПРФ.
Как сообщает RT со ссылкой на текст соответствующего обращения в правительство, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина. По мнению Петрова, вождя революции нужно захоронить в соответствии с завещанием, устроив прощальную траурную процессию к столетию смерти Ленина в 2024 году. При этом депутат отметил важность "соблюдения порядка и традиций", в связи с чем допустил возможность замены тела на точную восковую или резино-полимерную копию.
"Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу", — сказал РИА Новости зампред ЦК партии Дмитрий Новиков, комментируя предложение политика.
Глава пресс-службы компартии, депутат ГД Александр Ющенко назвал подобные инициативы "провокацией".
"Ленина пытаются похоронить уже 30 лет и будут пытаться все те, кто разжигает антисоветизм и разжигают ненависть в обществе, такие же, как депутат из Питера. Он неоднократно был замечен в этом… Пусть тогда поспорит с президентом, президент об этом неоднократно заявлял. Это очередные провокации", — сказал Ющенко агентству.
Депутат подчеркнул, что Ленин — величайший из политических деятелей всех времен и народов, и "не господину депутату из Санкт-Петербурга заявлять такие провокационные действия". "У него достаточно обязанностей и прав перед своими избирателями. Думаю, что такими заявлениями он их не просто нивелирует, он оскорбляет их", — заключил он.
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