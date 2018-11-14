В РФ заблокируют анонимные сим-карты

Операторов связи обязали заблокировать анонимные сим-карты

В СМИ опубликовано постановление правительства РФ «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи», которое предписывает операторам блокировать анонимные сим-карты.

«С публикацией постановления стал ясен механизм блокировок, теперь они могут применяться на практике. Тот, кто купил сим-карту с рук, у «посредника», не заключил договор с сотовой компанией, должен ее легализовать: прийти к оператору связи, назвать номер и показать паспорт, а также подписать договор. В противном случае оператор, обнаружив несоответствие данных об абоненте, обязан заблокировать номер», — сообщает «Российская газета».

На предоставление достоверных сведений (паспортных данных) о себе абоненту дается 15 дней после получения смс с предупреждением от оператора. Если пользователь не отреагирует, по истечении этого срока сим-карта должна быть заблокирована. Но даже после этого можно прийти в офис сотовой компании, уточнить данные о себе, тогда сим-карта в течение трех дней заработает вновь, отмечает издание.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в правительстве России разработан законопроект о новых правилах проверки личности пользователей мессенджеров через операторов связи. Смысл нововведений заключается в том, чтобы интернет-сервисами мог пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.