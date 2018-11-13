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Захарова прокомментировала иск CNN к Трампу
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Захарова прокомментировала иск CNN к Трампу 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск CNN против президента США Дональда Трампа в связи с тем, что журналиста телекомпании лишили аккредитации в Белом доме.
«Отлично! Очень советую работающим в США российским журналистам пристально следить за судьбой этого иска. Прецедент может оказаться весьма полезным для тех из них, кому будет отказано в аккредитации при соблюдении ими всех формальных требований. Или отказано в ответе на вопрос», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что после брифинга Дональда Трампа по результатам промежуточных выборов в конгресс журналист CNN Джим Акоста был лишён пропуска в Белый дом. В ответ CNN подала в суд на Трампа и его помощников.
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