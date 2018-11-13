Захарова прокомментировала иск CNN к Трампу 

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Аббас призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию на границе сектора Газа

Навальному могли закрыть выезд за границу из-за двухмиллионного долга

В Кремле прокомментировали одновременное отсутствие в стране Путина и Медведева