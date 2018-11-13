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Медведев обвинил НАТО в «циничном обмане»
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Медведев обвинил НАТО в «циничном обмане» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил НАТО в «циничном обмане» коллег по Совету безопасности ООН из-за бомбежек альянсом Ливии.
«Как это можно сегодня расценить? Не только как грубейшую ошибку, но, прежде всего, как циничный обман со стороны тех, кто претендует на моральное и политическое лидерство в мире. Циничный обман за круглым столом Совбеза ООН. Его решения были искажены и нарушены, а полномочия ООН присвоила себе так называемая временная военная коалиция», — заявил российский премьер в ходе международной конференции по Ливии в Палермо.
Медведев отметил, что «Россия голосовала не за такой сценарий», передает ТАСС.
«Но дело не в том, какие репутационные потери понесла наша страна, а в том, что в Ливии произошла ужасная трагедия, последствия которой мы будем ощущать многие десятилетия», — продолжил глава российского кабмина.
Также он отметил важность обеспечения условия «для становления демократической, единой и суверенной Ливии».
Во время массового вооруженного сопротивления войскам Муаммара Каддафи в феврале 2011 года Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой над Ливией вводилась бесполетная зона для остановки бомбардировок восставших городов подчиненной Каддафи авиацией. Предполагалось, что проблемы страны можно будет решить через политический диалог. Однако в нарушение резолюции страны НАТО начали наносить авиаудары по Ливии.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операцию в Ливии инициировали несколько европейских стран, а не НАТО.
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