Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре

Лаврова и Пескова не пустили на переговоры к Путину

На опубликованной записи видно, что сотрудники службы безопасности и персонал саммита оттесняют членов российской делегации от входа в помещение и закрывают двери. После этого к переговорной комнате подошли Путин и Якоб.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур, где он должен принять участие в саммите АСЕАН. Также глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с сингапурскими властями.