Ещё
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лаврова и Пескова не пустили на переговоры к Путину 

Газета.Ru 1 час назад
На саммите АСЕАН в Сингапуре главу МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова не пустили в переговорную комнату, где прошла встреча российского лидера Владимира Путина и президента Сингапура Халимы Якоб. Видео инцидента опубликовало агентство Ruptly.
На опубликованной записи видно, что сотрудники службы безопасности и персонал саммита оттесняют членов российской делегации от входа в помещение и закрывают двери. После этого к переговорной комнате подошли Путин и Якоб.
Медведева отправили за МКАД
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур, где он должен принять участие в саммите АСЕАН. Также глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с сингапурскими властями.
Газета.Ru: последние новости
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился результатами Навальному могли закрыть выезд из-за долга в 2,1 мн рублей Песков прокомментировал одновременное отсутствие Путина и Медведева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все366
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова57
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу106
Кадыров заступился за пятилетнего рекордсмена из Чечни35
Роскосмос показал ядерный корабль264
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
00:21
Врачи скорой объяснили ситуацию с выброшенным пенсионером
Общество
01:30
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все
Происшествия
00:45
Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение