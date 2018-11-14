Instagram разблокировал Кадырова

Instagram разблокировал страницу Кадырова

Instagram разблокировал страницу Рамзана Кадырова . Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграм-канале.

«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — написал Кадыров.

Он отметил, что все это время миллионы его подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук и обращаться к нему напрямую, минуя все «бюрократические инстанции».

«Любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов. И этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты», — добавил глава Чечни.

При этом Кадыров не исключил, что «произошедшая ошибка» будет повторена.