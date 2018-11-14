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Instagram разблокировал Кадырова
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Instagram разблокировал страницу Кадырова 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Instagram разблокировал страницу Рамзана Кадырова. Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграм-канале.
«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — написал Кадыров.
Он отметил, что все это время миллионы его подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук и обращаться к нему напрямую, минуя все «бюрократические инстанции».
«Любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми разных стран и народов. И этот принцип должен неукоснительно соблюдаться, независимо от того, Рамзана Кадырова это страница или любого другого человека из миллиардов жителей нашей планеты», — добавил глава Чечни.
При этом Кадыров не исключил, что «произошедшая ошибка» будет повторена.
В декабре прошлого года глава Чечни сообщил о «совершенно беспричинной» блокировке его аккаунтов на Facebook и в Instagram. Тогда же Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова. Там ответили, что блокировка связана с попаданием Кадырова в санкционный список.
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