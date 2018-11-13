Игра на публику: США и Украина тормозят «СП–2»

Как США и Украина будут противодействовать проекту «Северный поток — 2»

Министр энергетики США Рик Перри в ходе своего польско-украинского турне заявил, что американская администрация по-прежнему выступает против строительства газопровода «Северный поток —2» и не исключил введения санкций. Это игра на публику — стройка идет полным ходом: уже уложено 200 км труб, и Россия достроит газопровод сама, если США все-таки введут санкции против европейских партнеров «Газпрома»

Американский министр энергетики Рик Перри завершил поездку на Украину . Ее в некоторой степени можно назвать инспекторской. Чиновник, в частности, проверил, как идут поставки угля из Пенсильвании на украинские электростанции, а также обсудил расширение поставок ядерного топлива из США на АЭС Украины, возможность допуска американцев к разработке запасов сланцевого газа и затронул тему экспорта сжиженного природного газа.

Краткие отчеты о своих встречах он выкладывал в своем твиттере. Рик Перри называл поставки американских энергоресурсов поддержкой «права Украины на надежную, доступную энергию», способом диверсификации и защиты от «нестабильных государственных субъектов».

Украинская сторона постаралась, чтобы министру было приятно находиться на территории страны. Например, во время визита на Трипольскую ТЭС подогнали старые американские грузовики со звездно-полосатым флагом на борту. Рик Перри сделал пару фото на фоне этих раритетов.

Угольная тема для Белого дома крайне важная. За Дональда Трампа голосовало немало шахтеров из Пенсильвании. Теперь, благодаря тому, что Украина сворачивает собственную добычу и блокирует Донбасс, у них есть рынок сбыта и сохранены рабочие места.

По данным, которые приводит издание «Страна.Ua», за 7 месяцев этого года из Пенсильвании на Украину было поставлено угля на $500 млн Власти США не стесняются оказывать прямое давление на украинское правительство в угольном вопросе.

«Мы считаем, что предложенное решение на самом деле ограничит доступ страны к диверсифицированым источникам топлива, а поэтому ослабит энергобезопасность», — говорится в письме.

«В прошлом году мы отмечали закупку Украиной угля в США как важный шаг усиления энергетической безопасности вашей страны. А меры, которые сейчас рассматриваются, видятся такими, которые ограничивают доступ Украины к мировым рынкам», — добавляет посол.

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что и Россия неплохо зарабатывает на стремлении украинских властей изолировать донбасские угледобывающие предприятия от своего рынка. За те же 7 месяцев экспорт угля из РФ на Украину составил $1,1 млрд Цена тонны ниже, чем у американцев, у которых она составляет около $110.

Но энергетическая независимость и свобода стоят того, чтобы за нее переплачивать, говорил недавно президент Петр Порошенко , объясняя почему надо поднять тарифы на газ для населения на 23,5%.

Особое место в программе визита Рика Перри заняли заявления о противодействии проекту «Северному потоку — 2». Он говорил об этом в Польше, где побывал ранее, он повторял это и на Украине.

По словам министра, у США остается возможность ввести санкции против участников проекта, решение об этом остается за президентом Дональдом Трампом. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не будет вводить санкции, хотя «второй поток» ему категорически не нравится, а нравится, когда все покупают американский СПГ.

«Спасибо, президент Петр Порошенко, за вашу приверженность диверсификации энергетики. США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого источника энергии, который может быть заложником нестабильных государственных субъектов. США готовы предоставить нашим союзникам огромные и доступные запасы энергии», — написал Перри в своем твиттере.

На сайте Порошенко сообщалось, что стороны договорились оказывать противодействие реализации проекта «Северный поток — 2». Отмечается, что Украина заинтересована в привлечении «современных американских технологий» в области разработки месторождений нефти и газа.

«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — сообщила пресс-служба президента.

Между тем, даже на Украине уже признали, что проект остановить не удастся и уже приступили к «плану „Б“. Он состоит в том, чтобы попробовать взыскать с „Газпрома“ свыше $11 млрд в дополнение к тем $2,56 млрд, которые ранее присудил »Нафтогазу» Стокгольмский арбитраж.

Пока идут процессы и делаются очередные заявления, газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья, уже строится полным ходом. По данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, уже уложено более 200 км труб из 1200 км.

Российские власти ранее подчеркивали, что РФ самостоятельно завершит проект, если США введут санкции в отношении пяти его европейских участников.