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Чижов предостерег США от размещения ракет в Европе
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Чижов предупредил о последствиях размещения новых вооружений в Европе 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предостерег США от размещения новых вооружений в Европе. Подобная ситуация может привести к "драматическим событиям", приводит его слова во вторник британская газета Financial Times.
"Итак, каковы же дальнейшие планы администрации США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)? — сказал изданию Чижов. — Если они планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике".
Любое развертывание ракет в Европе является, по словам постпреда РФ при ЕС, дестабилизирующим фактором.
"Вы не можете отличить на расстоянии ракету с ядерной боеголовкой от ракеты, не несущей такого оружия", — отметил он. "Это одна из самых сложных проблем в области контроля над вооружениями", — добавил Чижов.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы его нарушает. В МИД РФ назвали это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает" договор.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
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