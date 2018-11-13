Чижов предостерег США от размещения ракет в Европе

Чижов предупредил о последствиях размещения новых вооружений в Европе

"Итак, каковы же дальнейшие планы администрации США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)? — сказал изданию Чижов. — Если они планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике".

Любое развертывание ракет в Европе является, по словам постпреда РФ при ЕС, дестабилизирующим фактором.

"Вы не можете отличить на расстоянии ракету с ядерной боеголовкой от ракеты, не несущей такого оружия", — отметил он. "Это одна из самых сложных проблем в области контроля над вооружениями", — добавил Чижов.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы его нарушает. В МИД РФ назвали это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Берлине и Пекине. В то же время поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию, которая, по оценке альянса, "вероятно, нарушает" договор.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.