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Навального не выпустили из России
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Навального не выпустили из России 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Оппозиционера Алексея Навального не выпустили из России. Об этом он рассказал в своем твиттере.
По словам политика, сегодня он попытался покинуть страну, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Однако на пункте пограничного контроля у него забрали паспорт, объяснив это необходимостью «специальных проверочных мероприятий».
«Жду», — писал он час назад.
Теперь же Навальный доложил, что пограничники не позволили ему улететь в немецкий Франкфурт-на-Майне, объяснив это тем, что выезд для него закрыт неким письмом, в котором причины такого решения не упомянуты.
Уже на своем сайте оппозиционер опубликовал снимок предъявленного ему уведомления, из которого и впрямь следует, что его право на выезд из страны ограничено по решению Федеральной службы судебных приставов.
«Неоплаченных штрафов у меня нет», — подчеркнул он.
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