Навального не выпустили из России

Оппозиционера Алексея Навального не выпустили из России . Об этом он рассказал в своем твиттере.

По словам политика, сегодня он попытался покинуть страну, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека по своему делу. Однако на пункте пограничного контроля у него забрали паспорт, объяснив это необходимостью «специальных проверочных мероприятий».

«Жду», — писал он час назад.

Теперь же Навальный доложил, что пограничники не позволили ему улететь в немецкий Франкфурт-на-Майне, объяснив это тем, что выезд для него закрыт неким письмом, в котором причины такого решения не упомянуты.

Уже на своем сайте оппозиционер опубликовал снимок предъявленного ему уведомления, из которого и впрямь следует, что его право на выезд из страны ограничено по решению Федеральной службы судебных приставов.