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Путин планирует обсудить Курилы с Японией
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Стало известно о планах Путина обсудить Курилы с Японией 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Российский президент Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сингапуре в среду, 14 ноября. Об этом сообщает The Japan Times.
По информации источников, темой разговора станет территориальный спор вокруг четырех Курильских островов, на которые претендует Токио. Стороны постараются достичь прогресса в переговорах по урегулированию противоречий. О каких-либо конкретных предложениях японской или российской стороны не сообщается.
3 ноября стало известно, что Абэ хочет предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается.
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. В Токио также усомнились в спонтанности предложения Путина и предположили, что это было заранее спланировано.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Абэ прибудет в Сингапур, где пройдет встреча лидеров АСЕАН и Восточноазиатский саммит, в рамках пятидневного турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Туда же с визитом отправится российских лидер.
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