Иностранцев могут начать страховать от департации из РФ

Иностранцев могут начать страховать от департации из России

Полис обязательного страхования риска депортации или административного выдворения может войти в состав обязательных документов как для въезда на территорию РФ , так и для осуществления трудовой деятельности.

Соответствующие поправки в действующее законодательство предложил депутат от ЛДПР Владимир Сысоев . Его инициативу обсудят на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 13 ноября.

Минимальную страховую сумму предлагается установить в размере 100 тысяч рублей, что примерно равно расходам на депортацию одного человека. Законопроектом предлагается установить срок действия полиса, равный сроку законного нахождения иностранного гражданина на территории РФ, увеличенный на 180 дней.

Учитывая возможность несоблюдения иностранными гражданами обязанности по страхованию риска депортации или выдворения, инициатива также полностью сохраняет существующий механизм оплаты расходов на принудительный выезд за счет самого гражданина, приглашающей стороны, либо федерального бюджета.