Валентина Петренко покидает Совфед

Её сменит 69-летний депутат городского совета Абакана Валерий Усатюк, сообщил изданию источник в новом руководстве республики и подтвердил источник в центральном комитете КПРФ.
Как напоминает РБК, победивший во втором туре выборов главы Хакасии коммунист Валентин Коновалов при регистрации кандидатом внёс три предложения по возможным кандидатурам в сенаторы: Валерия Шулбаева, бывшего депутата Верховного совета Валерия Лушникова и Усатюка. «Шубаев и Лушников — научные работники, а Усатюк — один из руководителей республиканского отделения», — пояснил источник издания, уточнив, что окончательное решение ещё не принято. Собеседник в ЦК КПРФ подтвердил, что новым представителем республики в Совете Федерации «по всей видимости станет Усатюк». «Две другие кандидатуры — это хорошие люди, преподаватели, кандидаты наук, хотя тоже в возрасте. Но они не совсем политики», — отметил он.
Валентина Петренко отказалась комментировать свой скорый уход из верхней палаты.