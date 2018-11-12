Ещё
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле не знают, какое отношение может иметь Россия к сбоям GPS 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.
Ранее глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны изучают возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО. По его словам, "возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия".
Россию заподозрили в нарушении работы GPS-системы
"Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", — прокомментировал Песков.
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.
В пятницу финское издание YLE сообщило, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали это оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что официальные лица Норвегии якобы предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия. В пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни пообещал расследовать возможное нарушение GPS на севере страны. К расследованию подозрений призвали глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен и глава комитета по обороне Илкка Канерва. В министерстве обороны Финляндии отказались от комментариев.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко Из-за Крыма Япония скатывается в каменноугольный период "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Комментарии39
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тюремщица пожаловалась на избиения начальниками93
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам137
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи264
Украинского агента «Вову» поймали и выдворили из России38
В Москве жестоко избили кормившую кошек пенсионерку219
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
04:03
В Кремле ответили на заглушку GPS во время учений НАТО
Политика
02:58
Год отлетать: «Роскосмос» откажется от «Союза»
Наука и техника Статьи
10:28
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам
Политика Общество
00:14
В минском ТЦ «Арена-Сити» обвалился потолок
Происшествия В мире
04:27
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
Украина В мире
00:47
Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Погода Новости Москвы
00:37
В Москве запустят каршеринг электромобилей
Новости Москвы
02:45
«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение