Глава протокола премьера покинет пост

Глава протокола премьер-министра РФ Ентальцева покинет свой пост

Руководитель протокола председателя правительства РФ — заместитель главы аппарата кабмина Марина Ентальцева покидает свой пост. Об этом Ентальцева, которая с 2000 года работала в сфере государственного протокола на высшем уровне, рассказала в интервью ТАСС

"Почти 20 лет работы в протоколе — это большой срок", — сказала она. "Конечно, я очень благодарна и Владимиру Путину, который пригласил меня на работу в Кремль, и Дмитрию Медведеву, который предложил возглавить протокол сначала президента, а затем председателя правительства", — отметила она. "Мне очень нравится моя работа, коллектив, но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей", — сообщила Ентальцева.

Последние 10 лет Ентальцева работала с Медведевым: в 2008-2012 гг. в качестве руководителя протокола президента, а затем — в ранге шефа протокола премьера.

"С Дмитрием Медведевым, как мне кажется, у меня сложились хорошие, добрые деловые и человеческие отношения, поэтому принимать решение об уходе сложно", — призналась она. "Но начавшийся (с обновлением состава правительства после инаугурации президента в мае 2018 года — прим. ТАСС) новый политический цикл — это тот момент, когда правильно принять такое решение", — считает Ентальцева.

Говоря о планах на будущее, руководитель протокола рассказала, что планирует продолжить работу в Фонде "Сколково"