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С кем встретится Путин на саммите в Сингапуре
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Песков рассказал, с кем встретится Путин на саммите в Сингапуре 

РИА Новости + ещё 39 18 часов назад
Фото: РИА Новости / ТАСС/POOL
Президент РФ Владимир Путин на сингапурском саммите АСЕАН "на ногах" встретится с индонезийским лидером, главой Южной Кореи, премьером Японии, Таиланда и премьером Госсовета Китая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков во вторник заявил, что программа Путина в Сингапуре скорректирована после задержки с прибытием из-за встреч в Москве.
"На ногах состоится общение с индонезийским коллегой, "на ногах", мы надеемся, что будет беседа с президентом республики Корея Мун Чжэ Ином, беседа, конечно же, с (Синдзо) Абэ, премьер-министром Японии, с премьером Госсовета Китая будет также встреча и с премьер-министром королевства Таиланд", — заявил Песков журналистам.
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