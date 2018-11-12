Почему американские оборотни зачастили в Минск

Белорусский блэк-джек

США считают, что Лукашенко больше не последний диктатор Европы

Президент Белоруссии на этой неделе сделал несколько новых воинственных заявлений. Но если цитаты Александра Лукашенко о намерении раздать всем гражданам страны оружие в случае нападения вызвали недоумение, то в данном случае речь идет о вполне конкретной причине. Пошли слухи и разговоры вокруг желания Польши иметь военную базу США на своей территории.

Однако, комментируя это, Александр Григорьевич сделал акцент на том, что в любом случае речь о российской военной базе на территории Белоруссии не идет. По всему видно, что Лукашенко избегает конфронтации с США.

Американские оборотни в Минске

В Белоруссию зачастили американские разведчики, военные и эмиссары. На встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности присутствовал помощник госсекретаря США Арон Митчелл. Сразу после завершения форума в Минск прилетела группа военных аналитиков. Экс-командующий войсками США в Европе, а ныне эксперт Центра по анализу европейской политики генерал Бен Ходжес . Экс-заместитель помощника Министра обороны США, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Байдена Майкл Карпентер . Эксперт корпорации «РЭНД» Брюс Макклинток. Президент Jamestown Foundation Глен Ховард и старший научный сотрудник фонда Владимир Сокор.

Все эти люди находились в украинской и антироссийской теме в течение последних пяти лет. Программа визита включала встречи в МИД и в Министерстве обороны , с офицерами генштаба Белоруссии. Содержание переговоров неизвестно, а то, что озвучивалось американскими гостями для СМИ, — легенда прикрытия. Возможно, речь шла о накопившихся вопросах в военной сфере. Об американской базе в Польше и российской в Белоруссии. Именно это Лукашенко и озвучил.

Американские гости. Кто они?

Сказать, что российские СМИ были встревожены гостями Минска, — ничего не сказать. Более враждебно настроенных к России людей в Белоруссии не было давно. Точнее — никогда не было. Самым «опасным» называют Бена Ходжеса. Его работа еще недавно — планировать войну с Москвой . А если что, то и вести ее, стараясь победить. Генерал Ходжес засветился и в Грузии , и на Украине

Пентагоне. Институт Байдена и корпорация «РЭНД» — разведывательные, аналитические и моделирующие структуры. На счету последней — высокоинтеллектуальные разработки так называемого «организационного оружия», которое применялось в ходе холодной войны против СССР. «РЭНД» — некоммерческая организация, но ее основные заказчики работают в Белом доме, Госдепартаменте

The Jamestown Foundation также неправительственная организация, созданная и финансируемая Госдепартаментом под прикрытием чикагских бизнесменов из числа отставников-разведчиков. Основана под занавес холодной войны. Фонд работал с перебежчиками-дипломатами. Сейчас занимается разведкой на территориях постсоветских стран. В наблюдательном совете работал покойный Збигнев Бжезинский . Руководитель фонда Глен Ховард позавчера в Минске общался с Александром Лукашенко.

Интеренсен и зам Ховарда, ведущий аналитик Jamestown Foundation Владимир Сокор. Он политолог по всем постсоветским странам, вплоть до ДНР и ЛНР. Мыслит категориями времен Рональда Рейгана . Россия во всех его рассуждениях, какой бы бывшей республики они ни касались, до сих пор «империя зла». Более конкретная специализация Сокора — замороженные конфликты и энергетика. Живет не в Джеймстауне, а в Мюнхене, поближе к исследуемым странам.

Лицом к Белоруссии

Общаясь с прессой, хозяева и гости соревновались в вежливости, взаимном уважении и комплиментах. Лукашенко пообещал максимальную открытость, отсутствие российской военной базы и неукоснительно выполнять любые договоренности. Военные поражались открытостью Белоруссии, ее потенциалом и перспективами нового уровня отношений. Идиллия между руководителем страны-союзницы России и идейными, а значит, самыми опасными врагами Москвы вызвала в российской прессе и аналитических кругах настоящую бурю плохо скрываемой ревности.

Американо-белорусские отношения явно изменились в лучшую сторону. За последние два с половиной года Владимир Сокор из Jamestown Foundation в Минске не впервые. Он начал посещать белорусскую столицу с 2016 года. Потом приезжал в марте 2017-го. А нынешний визит был третьим по счету в этом году: ранее Сокор приезжал в апреле и мае. Нетрудно предположить, что задачи Джеймстаунского фонда по Белоруссии растут и ширятся.

Странная дипломатия

США возлагали на независимую Белоруссию большие надежды. Вашингтон первым признал независимость страны уже в декабре 1991 года, а в январе 1992-го в Минске было открыто посольство США. Сначала все было безоблачно, в том числе с приходом Лукашенко. Советские стратегические ракеты были выведены, шахты уничтожены, стратегическая авиация улетела в Сибирь.

Но уже в 1996 году началось охлаждение. Лукашенко вернул советскую государственную символику, подавил протесты, не скрывал, что он против распада СССР и за самую радикальную интеграцию с Россией, снял ограничения с президентских сроков. В том же году в Минске состоялась попытка цветной революции.

Охлаждение продолжилось в 2000-х, с избранием Владимира Путина президентом России. В 2004 году Вашингтон открыто объявил о намерении отстранить Лукашенко от власти. Что сопровождалось принятием «Акта о демократии в Белоруссии», опубликованного за три дня до выборов 2006 года, по итогам которых Александр Григорьевич пошел на третий президентский срок. Вместе с ним Лукашенко получил от США ярлык «последнего диктатора Европы», обвинения в отмывании денег Саддама Хуссейна , незаконной торговле оружием, поддержке международного терроризма, экономические санкции и эмбарго, поддержку непримиримой оппозиции, периодические попытки цветных революций и запрет на въезд в страны «свободного мира».

Александр Григорьевич эти подарки принял бодро и не замедлил выслать ответный подарок — посла США. В 2008-м руководитель американской дипмиссии был выдворен из Минска с публичным скандалом. С тех пор дипломатическое представительство работает без посла, а на белорусских картах адрес посольства указан по улице Коммунистической, в пику американцам, которые в своих документах пишут, что работают по улице Старовиленской.

«Оттепель» — и что она несет

Одновременно с началом гражданской войны на Украине отношение Вашингтона к «последнему диктатору Европы» резко изменилось. В 2016 году с Лукашенко сняли персональные санкции ЕС и США. Американские эмиссары жмут ему руку, дают понять, что «Майдан» в Белоруссии никому не нужен, что Белоруссия стала открытой страной, а Запад готов к сотрудничеству с Лукашенко, поскольку он — не «диктатор», а партнер.

Правда, слишком далеко «оттепель» не заходит. Посла США в Белоруссию не вернули. На работу в офис по улице Коммунистической в Минске ходит поверенная в делах США, без прилагательного «временный», Дженнифер Мур. Сайт посольства ведется исключительно на английском и белорусском языках. Последним на территории Белоруссии не пользуется в быту никто. Только русским. Речь о встрече Трампа с Лукашенко не ведется. Лукашенко через год, несомненно, пойдет на шестой президентский срок и, пока будет у власти, никаких американских некоммерческих организаций в своей стране не допустит. У него нет иллюзий в отношении США.

Какой видят роль Белоруссии в Вашингтоне

Зная это, помощник госсекретаря США объяснил белорусскому лидеру открытым текстом, что Запад видит Белоруссию «бастионом, который защищает от российского неоимпериализма». Раньше это называлось короче: буферное государство. От планов свержения Лукашенко США не отказались. Они будут играть и уже играют, спекулируя на вопросах независимости Минска и его трениях с Москвой. Любые события, в которых Белоруссия будет в стороне от России, будут поддерживаться США.

Все то, из-за чего США в 90-е ополчились на Лукашенко, пока спрятано в погреб. О диктатуре, политзаключенных и свободных выборах пока никто вспоминать не станет. Запад сделает вид, что этого всего нет. Что это — внутренние дела страны. Если будут разгоны оппозиционных митингов или задержания оппозиционеров, США не будут выражать озабоченность.

Белоруссия и «Big Deal»

Все это условная дружба, все это пока. Это Вашингтон дал понять посредством еще одного трудоустроенного отставника. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал Белоруссии, которая. по его мнению, не является демократическим государством, брать пример с Украины и Грузии. Если будет, то могут принять в НАТО, например. И СМИ тут же написали: «Белоруссию могут принять в НАТО». А на Украине стали скрипеть зубами: Киев место в этой очереди занимал раньше, но товар так и не завезли.

Уверен, что Лукашенко не верит ни одному слову «заклятых друзей». Не верят Лукашенко и у Трампа. И в корпорации «РЭНД». Но США публично сделали ставку. Шутка в том, что Россия ее не поднимет. Российский ответ публичным не будет. Так что не стоит придавать оживившимся белорусско-американским контактам слишком серьезного значения. Москва, безусловно, в курсе, о чем речь.