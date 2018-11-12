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Путин и Трамп успели обсудить ряд вопросов
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Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД, Сирию, Афганистан и КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятия в Париже, сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
"Сегодня президент обедал с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также с многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили спектр различных вопросов, включая ядерный договор ДРСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ред.), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение на протяжении двухчасового обеда", — сообщила Сандерс.
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