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Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР
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Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ПУШИЛИНЫМ ДВИЖЕНИЕ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ ДНР С 76,1% ГОЛОСОВ — ЦИК
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