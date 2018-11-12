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Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР
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Движение «Донецкая республика» лидирует на выборах в парламент ДНР
РИА Новости
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ещё 1
13 часов назад
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РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ПУШИЛИНЫМ ДВИЖЕНИЕ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ ДНР С 76,1% ГОЛОСОВ —
ЦИК
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