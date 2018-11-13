МИД призвал прекратить силовые действия в секторе Газа

МИД России призвал прекратить силовые действия в секторе Газа

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью RT заявил, что российская сторона призывает прекратить резкие и силовые действия в секторе Газа.

«То, что происходит в Газе в эти дни — это рецидив того, что мы видели в прошлом. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы это происходило в будущем, поэтому мы всегда выступаем за проявление сдержанности сторонами — израильтянами и палестинцами — с тем, чтобы были и контакты, для того, чтобы успокоить эту ситуацию и прекратить такие вот силовые действия, которые в конечно итоге ведут только к гибели ни в чём неповинных людей и к разрушениям», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия готова помочь в сложившейся ситуации.

«Мы как друзья и палестинцев и израильтян хотели бы, чтобы они договаривались о том, как им жить вместе, они соседи. И в данном случае мы всегда готовы помочь, если наша роль будет востребована и полезна», — добавил Богданов.

Он подчеркнул, что уже предлагались Россия и, в частности, Москва как место проведения соответствующих встреч и контактов.

«Призываем к прекращению этих действий, таких резких, силовых, которые ничего хорошего не несут обеим сторонам. Мы одновременно говорим, что мы готовы сыграть координацию с другими международными игроками, нашу посредническую роль, чтобы успокоить ситуацию, и идти дальше», — добавил он.

Ранее в Израиле заявили, что ВВС страны атаковали 160 целей на территории сектора Газа.