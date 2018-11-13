Ещё
МИД призвал прекратить силовые действия в секторе Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД России призвал прекратить силовые действия в секторе Газа 

RT на русском + ещё 40 2 часа назад
Фото: ТАСС
Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью RT заявил, что российская сторона призывает прекратить резкие и силовые действия в секторе Газа.
«То, что происходит в Газе в эти дни — это рецидив того, что мы видели в прошлом. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы это происходило в будущем, поэтому мы всегда выступаем за проявление сдержанности сторонами — израильтянами и палестинцами — с тем, чтобы были и контакты, для того, чтобы успокоить эту ситуацию и прекратить такие вот силовые действия, которые в конечно итоге ведут только к гибели ни в чём неповинных людей и к разрушениям», — сказал дипломат.
Он отметил, что Россия готова помочь в сложившейся ситуации.
«Мы как друзья и палестинцев и израильтян хотели бы, чтобы они договаривались о том, как им жить вместе, они соседи. И в данном случае мы всегда готовы помочь, если наша роль будет востребована и полезна», — добавил Богданов.
Он подчеркнул, что уже предлагались Россия и, в частности, Москва как место проведения соответствующих встреч и контактов.
«Призываем к прекращению этих действий, таких резких, силовых, которые ничего хорошего не несут обеим сторонам. Мы одновременно говорим, что мы готовы сыграть координацию с другими международными игроками, нашу посредническую роль, чтобы успокоить ситуацию, и идти дальше», — добавил он.
Ранее в Израиле заявили, что ВВС страны атаковали 160 целей на территории сектора Газа.
Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал запросить срочное заседание Лиги арабских государств для обсуждения обострения конфликта в регионе.
RT на русском: последние новости
Навальному могли закрыть выезд за границу из-за двухмиллионного долга Путин подписал закон об отмене надбавок к пенсиям парламентариев В Кремле прокомментировали одновременное отсутствие в стране Путина и Медведева
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все527
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу213
Украинская церковь приняла неожиданное решение655
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница197
Ядерный корабль России и другие события вторника55
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
04:03
РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
Армия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика Экономика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение