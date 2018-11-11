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Пушков отреагировал на приветствие Трампа и Порошенко
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Пушков отреагировал на приветствие Трампа и Порошенко 

Газета.Ru 9 часов назад
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко в Париже.
По его мнению, отказ Трампа подать руку Порошенко говорит о том, что для Трампа нынешняя Украина является зависимой, слабой и докучливой страной.
"Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза", — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее Петр Порошенко в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп не пожал ему руку, обвинил журналистов во вранье.
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