Патрушев заявил об изменении в отношениях России и США 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в отношениях России и США изменилась после того, как они опустились на самый низкий уровень, передает РИА "Новости".
"Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась — диалог ведется, и это уже хорошо", — сказал Патрушев.
Таким образом он прокомментировал напряженность в отношениях между странами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, что сказали президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп другу другу в Париже.