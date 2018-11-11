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Путин увел Нетаньяху в кулуары
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Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком

Путин пообщался с Нетаньяху 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин переговорил в кулуарах Елисейского дворца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце», — передает слова Пескова РИА «Новости».
7 ноября Песков заявил, что встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планировалась. В то же время в МИД Израиля заявили, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 11 ноября.
Также в Париже уже состоялась краткая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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