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Путин рассказал о ближайших контактах с Трампом
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Путин рассказал о ближайших контактах с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не смог пообщаться с президентом США Дональдом Трампом в Париже, но встретится с ним в Аргентине на саммите G20.
Путин отметил, что пообщаться с Трампом пока не смог, но может сделать это за рабочим обедом в Париже. Он подтвердил, что встретится с американским лидером на мероприятиях G20 в Аргентине, а возможно и позже, передает РИА «Новости».
Он выразил надежду, что странам удастся восстановить полномасштабный переговорный процесс.
Путин добавил, что Россия готова к диалогу с США. Он отметил, что это не Москва выходит из договора о ракетах средней и малой дальности.
Кроме того, он отметил, что Россия старается не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО.
В воскресенье в Париже проходит рабочий завтрак лидеров, прибывших на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путина и Трампа посадили рядом. Ожидалось, что они кратко пообщаются о выходе США из ДРСМД.
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