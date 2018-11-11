Путин рассказал о ближайших контактах с Трампом

Путин отметил, что пообщаться с Трампом пока не смог, но может сделать это за рабочим обедом в Париже. Он подтвердил, что встретится с американским лидером на мероприятиях G20 в Аргентине, а возможно и позже, передает РИА «Новости»

Он выразил надежду, что странам удастся восстановить полномасштабный переговорный процесс.

Путин добавил, что Россия готова к диалогу с США. Он отметил, что это не Москва выходит из договора о ракетах средней и малой дальности.

Кроме того, он отметил, что Россия старается не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО

В воскресенье в Париже проходит рабочий завтрак лидеров, прибывших на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Путина и Трампа посадили рядом. Ожидалось, что они кратко пообщаются о выходе США из ДРСМД.