Путин и Трамп пожали руки

Путин обменялся рукопожатием с Трампом

Российский лидер сначала поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, поздоровался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель , затем Путин пожал Трампу руку, после чего показал ему поднятый вверх большой палец.

Затем он поприветствовал супругу Трампа Меланью, а затем похлопал Трампа по плечу. После этого американский президент оправил пальто. А Путин разместился по левую руку от супруги французского президента.