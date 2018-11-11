Путин и Трамп пожали руки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где главы многих государств собрались на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает РИА Новости.
Российский лидер сначала поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, поздоровался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем Путин пожал Трампу руку, после чего показал ему поднятый вверх большой палец.
Затем он поприветствовал супругу Трампа Меланью, а затем похлопал Трампа по плечу. После этого американский президент оправил пальто. А Путин разместился по левую руку от супруги французского президента.