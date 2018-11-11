Ещё
Путин и Трамп пожали руки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обменялся рукопожатием с Трампом 

Рамблер 1 час назад
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где главы многих государств собрались на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны, сообщает РИА Новости.
Российский лидер сначала поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, поздоровался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем Путин пожал Трампу руку, после чего показал ему поднятый вверх большой палец.
Затем он поприветствовал супругу Трампа Меланью, а затем похлопал Трампа по плечу. После этого американский президент оправил пальто. А Путин разместился по левую руку от супруги французского президента.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу935
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз161
Названа причина смерти Юлии Волчковой23
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным555
Обнаженная девушка попыталась остановить кортеж Трампа12
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
02:28
Еще один: Австрия задержала российского шпиона
В мире Политика
01:01
Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть
В мире Статьи
02:26
Потеряли жемчужину: Киев плачет по Крыму
В мире Статьи
01:23
Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
В мире Украина
00:20
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение