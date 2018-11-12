Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа

Они поговорили во время двухчасового рабочего обеда в Париже, где проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Сандерс добавила, что главы государств также побеседовали о ситуации в Сирии и Саудовской Аравии, торговле, санкциях, Афганистане, Китае и Северной Корее.

«У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение», — заключила пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что ему удалось поговорить с Трампом в Париже. Журналисты спросили у него об этом после обеда. Президент также отметил, что беседа прошла «хорошо».

До этого источник в российской делегации рассказал, что Путин и Трамп не смогли пообщаться в Елисейском дворце за рабочим завтраком. По его словам, это произошло из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку гостей перед началом трапезы, из-за чего президенты сидели друг напротив друга.