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Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа
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Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа 

Lenta.ru + ещё 28 10 минут назад
Президент США Дональд Трамп обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими главами государств несколько вопросов, в том числе ядерный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает в понедельник, 12 ноября, РИА Новости.
Они поговорили во время двухчасового рабочего обеда в Париже, где проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Сандерс добавила, что главы государств также побеседовали о ситуации в Сирии и Саудовской Аравии, торговле, санкциях, Афганистане, Китае и Северной Корее.
«У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение», — заключила пресс-секретарь.
Ранее Путин заявил, что ему удалось поговорить с Трампом в Париже. Журналисты спросили у него об этом после обеда. Президент также отметил, что беседа прошла «хорошо».
До этого источник в российской делегации рассказал, что Путин и Трамп не смогли пообщаться в Елисейском дворце за рабочим завтраком. По его словам, это произошло из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку гостей перед началом трапезы, из-за чего президенты сидели друг напротив друга.
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